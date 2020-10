Atto vandalico accanto al Comune: ragazzini dondolano sulla sbarra del parcheggio e la spezzano

Si sono messi a dondolare sulla sbarra automatica all'uscita del parcheggio Russo e l'hanno spezzata in due. È accaduto giovedì sera in piazza Municipio a Foggia. Sarebbero due ragazzinini, apparentemente di circa 14 anni, ad aver divelto la barriera del parcheggio sotterraneo gestito dall'Ataf, proprio accanto a Palazzo di Città. L'area è videosorvegliata.

In passato la piazza era già stata vandalizzata. Oggi si presenta spoglia degli arredi urbani. Sono state spesso danneggiate anche le auto in sosta, nella vicina via Mele, tra Comune e Prefettura. Nel 2018 furono abbattuti addirittura i blocchi di cemento e proprio grazie alle immagini acquisite dalle telecamere gli autori del gesto furono individuati e denunciati. Anche allora era ragazzini, di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Agirono in cinque. In quell'anno, la Fondazione Apulia Felix donò fiori e piante nel tentativo di abbellire la piazza e strapparla al degrado e ai raid dei teppisti.

