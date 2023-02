Piazza Baldassare vandalizzata: “Servono più controlli e videosorveglianza”

I vandali non lasciano in pace Piazza Baldassarre, da tempo preda dell’inciviltà. Una delle panche in pietra, danneggiata a fine 2022, è stata definitivamente divelta. Ad accendere i riflettori sulle condizioni della piazza nel cuore del centro storico di Foggia è il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Mario Giampietro, che chiede di intensificare i controlli, anche con l’ausilio della videosorveglianza.

“Assistere a questo scempio non è più possibile – afferma- I foggiani non meritano tutto questo. Bisogna agire in maniera più incisiva e tempestiva”. Auspica da un lato che i vandali vengano individuati e, dall’altro, che il patto per la sicurezza siglato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Foggia dia i suoi frutti.

“La città è stanca, ha bisogno di risposte, di percepire la volontà di agire contro questi atti di violenza senza senso”, prosegue Giampietro, che rivolge un appello anche ai foggiani affinché segnalino e denuncino al Comune, tramite mail all’indirizzo gabinetto.sindaco@comune.foggia.it, magari con testimonianze fotografiche, criticità e anomalie riscontrate in città.