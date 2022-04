Vandalizzate piantine e casetta degli uccelli nell’Ortoincittà: “Foggia non è questa”

Brutta sorpresa per i piccoli partecipanti al laboratorio di Birdgarden a Parcocittà. I vandali hanno distrutto la casetta degli uccelli, realizzata nelle scorse settimane nell’ambito delle attività dell’Ortoincittà, a cura della cooperativa Ortovolante. Sono state distrutte anche le piantine messa a dimora dai bambini.

“Loro l’attività l’hanno continuata e portata a termine, animati da buona volontà e voglia di fare. Chi ha perso sono i vigliacchi che hanno provato a rovinare una attività per bambini”, scrivono dal centro di cultura ludica ‘L’isola che c’è’, “Foggia non è questa”. Il laboratorio rientra tra quelli del progetto selezionato dall’impresa sociale ‘Con i bambini’ nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. A Parcocittà nessuna rassegnazione: “Noi non c’arrendiamo”.