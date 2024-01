Bocciofili nel mirino dei balordi, dispetti e atti vandalici a gogò: "Non ci lasciano in pace"

Sperano in un intervento risolutivo dei commissari i frequentatori della bocciofila di proprietà del Comune di Orta Nova, la struttura della villa comunale oggetto di ripetuti dispetti e atti vandalici, che continuano ad evidenziarsi nonostante in più di un'occasione gli appassionati di bocce avessero più volte denunciato i gravi episodi. "Non portano via nulla, ma fanno molti danni" sottolineano.

In un'occasione i vandali hanno lanciato mortaretti e pietre all'indirizzo dei presenti, danneggiato le finestre, gli arredi e il campetto. Avrebbero tentato anche di appiccare il fuoco. L'ultimo atto vandalico risale a venerdì scorso. "In più di un'occasione abbiamo denunciato le irruzioni nella struttura e i danni provocati da un manipolo di ragazzi" spiegano.

Ciò nonostante, la situazione non cambia. E' in questo clima di amarezza e terrore, che ogni giorno, una decina di ortesi, provano a non mollare nonostante l'azione dei balordi. Vorrebbero soltanto essere lasciati in pace e continuare a coltivare quella passione che li tiene uniti e impegnati durante le giornate.

Vorrebbero che i giovani si avvicinassero alla loro realtà. "E invece vengono da noi per distruggerlo". Un intervento finalizzato alla messa in sicurezza della struttura, che peraltro è di proprietà del Comune, la metterebbe al riparo da ulteriori rappresaglie.

I bocciofili, esausti, dalle colonne di Foggiatoday lanciano un appello ai commissari: "Non chiediamo altro che una maggiore attenzione e che episodi come quelli che abbiamo subito non si ripetano mai più".