"Basta fake news sul Coronavirus". L'Istituto superiore di sanità corre ai ripari: ecco il vademecum anti-bufala

Da "I vaccini causano il contagio" a "D'estate non serve vaccinarsi": ecco il prontuario scientifico, a cura del Gruppo Vaccini dell'Iss, con le risposte a dubbi e teorie che circolano in rete (e non solo)

Da "I vaccini causano il contagio" a "D'estate non serve vaccinarsi": sono molte le fake news che circolano in materia di vaccini anti Covid. Per questo motivo, l'Isituto superiore della sanità ha ritenuto opportuno correre ai ripari, redigendo un agile vademecum - un vero e proprio prontuario anti-bufala, a cura del Gruppo Vaccini dell'Iss - con le tutte le risposte a dubbi e teorie che circolano in rete (e non solo).

Il vademecum, che conta sette pagine e dodici teorie da smontare, con impostazione 'Fake vs Real', è disponibile sul sito dell'Iss. Tra le teorie più diffuse da smentire, quelle secondo la quale "Non si conoscono gli effetti a breve e lungo termine", "I vaccini anti Covid sono sperimentali" o "I vaccini provocano l’infezione". Ancora, le congetture secondo le quali "Vengono nascosti effetti collaterali e decessi post vaccino", "Il vaccino causa infertilità e aborti" o "Modifica il nostro DNA".

Infine, le teorie delle ultime settimane: "Dai 19/20 anni in giù per i soggetti sani è impossibile morire per Covid e pure manifestare sintomi gravi", "Più vacciniamo più escono nuove varianti" e l'attualissima "D’estate il virus scompare, è inutile vaccinarsi o metterele mascherine".

SCARICA Vademecum Fake vd Real Covid news