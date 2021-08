"Il virus colpisce anche i bimbi". Appello urgente dei pediatri: "Serve il vaccino"

In accordo con la American Academy of Paesiatrics, la Società Italiana di Pediatria avverte l’esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid19 per l'eta pediatrica. Questo l’appello della Sip volto a promuovere una futura estensione della campagna anche ai più piccoli colpiti dal Covid. In Italia sono stati registrati nove decessi di bambini fino a 9 anni e 16 dai 10 ai 19 anni. Su 240.105 bambini da 0-9 anni, ha contratto il virus il 5,5%; mentre sui 436.938 adolescenti il 10%

L'appello richiama i dati dell’American Academy of Pediatrics, secondo i quali negli Usa, alla fine di luglio, i casi di infezione da Covid 19 nella popolazione pediatrica sono raddoppiati. La salute dei bambini, secondo i pediatri americani, è messa in pericolo dalla variante Delta. 350 quelli deceduti negli Usa: “Va accelerata l’autorizzazione del vaccino per i più piccoli, non si può più attendere, hanno pagato un prezzo altissimo in termini di isolamento sociale, perdita di genitori e nonni, interruzione della scuola e in generale delle attività educative"

La Società Italia di Pediatria conclude: “Si avverte l'esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid19 per la popolazione pediatrica, in maniera tale da poter permettere di prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità".

Intanto il generale Figliuolo ha fatto sapere che dal 16 agosto saranno libere le somministrazioni per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.