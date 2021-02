Vaccino anti Covid, in Puglia arrivano altre 58mila dosi: 115mila le prenotazioni per gli over 80

L'82% delle dosi consegnate sono state somministrate a operatori sanitari e socio-sanitari, personale non sanitario e ospiti della rsa. Sale a 115mila il dato degli over 80 prenotati

Vaccino anti-Covid. La Puglia si prepara a ricevere altre 58mila dosi. Lo ha dichiarato all’agenzia Dire l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Si tratta di 38mila dosi di Pfizer e 20mila di vaccino Astrazeneca.

L’epidemiologo ha poi aggiornato il dato delle somministrazioni fin qui avvenute in Puglia, ovvero 166.434, oltre l’82% delle 200mila dosi consegnate alla Regione Puglia. Di queste, 136mila sono state destinati agli operatori sanitari, poco più di 14mila a personale non sanitario e le restanti agli ospiti delle rsa. "Le consegne fin qui sono state abbastanza regolari".

Per quanto riguarda, invece, il vaccino destinato agli over 80, sono 115mila i pugliesi a essersi prenotati sulle varie piattaforme attivate per la vaccinazione contro il Covid-19.