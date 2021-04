Auto in fila per un vaccino, due ore di ritardo al 'Drive through' di via Protano. I foggiani: "Basta che lo facciamo"

È partito questa mattina il vaccino in modalità drive through di via Protano dove da oggi e fino a domenica saranno vaccinate le persone di età compresa tra 16 e 80 anni in condizioni di disabilità grave e i relativi caregivers e conviventi.

Purtroppo però si sono registrati forti ritardi nella somministrazione dei vaccini. Non sono mancate le lamentele da parte dell'utenza. Auto in fila per almeno due ore. Alle 12 erano stati inoculate dosi ad appena dieci persone, tra disabili e cargiver.

La procedura di vaccinazione in questa modalità andrà avanti sino a domenica, con turni mattutini e pomeridiani.