Anziani fuori in fila al Don Uva, fino a 3 ore di attesa per un vaccino. Vigilante: "Non siamo coinvolti nell'organizzazione"

"Non è colpa nostra, ci sono degli orari che vanno rispettati e che noi abbiamo dato". Così Lorenzo Troiano, direttore del distretto sanitario Asl di Foggia, commenta il maxi afflusso di persone anziane in attesa di essere vaccinati registratosi questa mattina davanti al Don Uva.

Anche il manager di Universo Salute, Luca Vigilante, ha tenuto a precisare la posizione del Don Uva in merito all'organizzazione: "Noi abbiamo messo a disposizione solo l'infrastruttura, per il resto siamo rimasti chiaramente fuori dall'organizzazione, per la quale non siamo coinvolti"

Si sono registrate attese e ritardi fino a tre ore. Alcuni utenti hanno atteso in piedi, anche sotto la pioggia. Completamente saltati gli orari di prenotazione, la situazione è migliorata con il passare delle ore.