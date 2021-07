Vaccini Anti Covid, l'effetto Green pass si fa sentire anche in Puglia: prenotazioni aumentate del 131,87%

Rispetto alla media dei giorni 19-22 luglio, nella giornata di ieri le prenotazioni in Puglia sono più che raddoppiate

Rispetto alla media dei giorni 19-22 luglio, il 23 luglio le prenotazioni per la vaccinazione anticovid in Puglia sono più che raddoppiate, con un aumento percentuale del 131,87%.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha chiamato il Generale Figliuolo, Commissario straordinario per l'emergenza, per comunicargli questi dati e per dare atto al presidente Draghi e al Ministro Speranza della risposta dei cittadini pugliesi al Green pass.

Sono 4.485.349 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 95.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.695448).

Nel Foggiano il 63,8% della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose. Mentre quasi 280mila persone hanno concluso il ciclo vaccinale (45,7%).