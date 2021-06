Hub in Fiera preso d'assalto, centinaia di foggiani in fila dalle 7 per un vaccino Johnson & Johnson: "Queste sono le follie degli open day"

Le immagini video girate da un nostro lettore Max De Martinis: "Alle 7.30 del mattino questa è la situazione, credo ci siano già trecento metri di fila. Ci sono credo almeno 1000 persone in fila, queste sono le follie degli open day, devono essere aboliti"

