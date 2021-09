Vaccini Anti Covid, la Puglia tra le regioni più virtuose: solo il 7,2% degli over 50 ancora non vaccinato

In 7 fasce d'età su 8 la percentuale di cicli vaccinali completati in Puglia è superiore alla media nazionale. Oltre il 40% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni hanno già ricevuto la doppia dose. Nel complesso, oltre il 75% della popolazione è 'immunizzato'

Vaccini Anti Covid: la Puglia continua a essere una delle regioni più virtuose. A confermarlo, sono i dati della Fondazione Gimbe, che ha rilevato in Puglia la più alta copertura vaccinale tra gli over 50. Secondo Gimbe, attualmente, solo il 7,2% della popolazione al di sopra dei 50 anni non ha ancora ricevuto alcuna dose.

Secondo gli ultimi dati di oggi, la regione è arrivata a un passo dai 5,5 milioni di dosi somministrate (5.494.572 dosi). Dai dati del Ministero della Salute, il 75,22 della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale, mentre la copertura vaccinale complessiva della popolazione è del 68,60%. Inoltre, in ben 7 fasce d'età su 8, la percentuale dei cicli vaccinali completati risulta superiore alla media nazionale.

Nello specifico, hanno concluso il ciclo vaccinale quasi il 95% degli ultraottantenni (media nazionale 92,08%), il 93,48% dei soggetti fra i 70 e i 79 anni (media nazionale 88,43%), l'89,80% delle persone tra i 60 e i 69 anni (media nazionale 83,59%), l'80,31% nella fascia 50-59 anni (media nazionale 76,08%), il 72,96% nella fascia 40-49 anni (media nazionale

67,53%), il 64,07% nella fascia 30-39 anni (media nazionale: 61,39%) e il 40,15% dei ragazzi fra i 12 e 19 anni (media nazionale 38,5%).

Soltanto per la fascia 20-29 anni, la Puglia fa registrare una percentuale più bassa, seppur di poco (62,87% vs 63,66%) rispetto alla media nazionale.