Esodo estivo alle porte, al casello di Foggia l'appello alla prudenza della polizia locale: "Le nostre scelte possono fare la differenza"

L’estate è il momento per “ri -prendere fiato” dopo questo secondo anno complicato dal perdurare dell'emergenza sanitaria ed è forte in noi il desiderio di viaggi e vacanze che ci permettano di distrarci e farci accantonare le regole che hanno limitato la nostra vita nei mesi passati. In viaggio, però, non dobbiamo dimenticare che la distrazione alla guida è la prima causa di incidente sulle strade extraurbane e la seconda in città.

In vista dell'esodo dei vacanzieri e dei foggiani verso le località turistiche, dalle prime ore del mattino, presso il casello autostradale della A14, la Polizia Locale del capoluogo dauno anche quest'anno ha distribuito le brochure della campagna 'Vacanze coi fiocchi' giunta alla 22sima edizione con l'obiettivo di informare gli automobilisti sui rischi che corrono, invitandoli alla prudenza e al rispetto del codice della strada.

Inoltre, parallelamente alla sicurezza stradale, occorre tener conto anche dei danni ambientali che si vanno ad aggiungere alla già importante pressione sulle risorse naturali che il turismo esercita e su cui è sempre più necessaria l'attenzione di tutti a partire dalle piccole azioni quotidiane. “Vacanze Coi Fiocchi” vuole ricordarci come le scelte di ciascuno di noi possano fare la differenza nel limitare i danni causati dalla distrazione: dalla scelta di spegnere il cellulare mentre viaggiamo a quella di ridurre al minimo gli spostamenti in auto pianificando le nostre giornate; da quella di limitare il ricorso all’usa e getta, a quella di raccogliere i nostri rifiuti dopo un pic-nic o una giornata al mare. Accendiamo la testa insieme al motore, sia in viaggio che giunti a destinazione: per la nostra sicurezza e per quella dei luoghi che andremo a visitare.