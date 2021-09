Beccato a urinare sotto i portici dell'ex Cinema Ariston: per un 35enne scatta il daspo urbano

Continuano i servizi anti degrado da parte della polizia locale di Foggia, nel Quartiere Ferrovia ed in via Podgora.

Nella serata di ieri, mercoledì 8 settembre, gli agenti in assetto S.A.D. hanno posto in essere una intensa attività volta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado. In particolare, sono stati messi a segno controlli intensi in via Podgora, dove gli agenti hanno contestato tre daspo urbano con relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona ed altrettante violazioni al codice del commercio, per la vendita di merce usata senza alcuna autorizzazione.

Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 35 pezzi tra scarpe, vestiti ed oggettistica varia usata, posta in vendita in condizioni igienico sanitaria precarie.

In piazzale Vittorio Veneto, sotto i portici dell'ex cinema Ariston, un uomo di 35 anni è stato sorpreso dagli agenti mentre urinava. Anche in questo caso, al trasgressore è stato contestato il daspo urbano con relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona così come prevede la Legge.

Accertate e sanzionate anche 11 infrazioni al codice della strada ed effettuati controlli frequenti presso la fermata della linea 24 Ataf del terminal bus.