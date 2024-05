Via della Repubblica, 53 · Centro - Cattedrale

Salve Foggiatoday, siamo i proprietari del negozio di via della Repubblica al civico 53. Ogni giorno, dalle prime ore del mattino alla sera, almeno per tre volte al giorno, i cani di alcuni proprietari - che fanno finta di nulla - urinano davanti o sui muri della nostra attività: E' uno scempio, non se ne può più.