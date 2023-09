Come riporta ChietiToday, l'uomo si è poi introdotto nel ristorante Taverna Teate, prima di essere raggiunto da alcuni residenti scesi in strada nel tentativo di calmarlo. Sul posto sono poi intervenuti carabinieri e polizia che hanno bloccato il 38enne, trasportato nell'ospedale locale da un'ambulanza del 118.

Si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per sedare le intemperanze di un uomo di 38 anni, originario di San Severo. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri a Chieti, in zona Porta Pescara.

A torso nudo si introduce in un ristorante e dà in escandescenze: bloccato e portato via in ambulanza