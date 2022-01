Attimi di paura nel centralissimo corso: si denuda in strada, batte la testa a terra e perde molto sangue

Attimi di terrore ieri sera a Torremaggiore quando un cittadino extracomunitario ha perso le staffe, si è denudato, è caduto e ha battuto la testa a terra perdendo molto sangue. Le macchie erano ben visibili su una panchina e sul marciapiedi. All’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno provato a calmarlo, ha continuato a proferire frasi e parole incomprensibili davanti a decine di persone, incredule e preoccupate per quanto stesse accadendo.

L’esagitato – verosimilmente ubriaco - avrebbe divelto una fioriera della centralissima via. Per fortuna i carabinieri giunti sul posto, seppur con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e a calmarlo. Il ragazzo è stato trasportato a bordo di un’ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Masselli Mascia di San Severo. E’ stato medicato e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.