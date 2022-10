Tragedia sulla Bari-Foggia, uomo travolto da un treno: circolazione bloccata e treni in ritardo

Tragedia sulla linea ferroviaria Bari-Foggia, dove questa mattina un uomo è stato investito da un treno. L'investimento mortale - come riporta BariToday - è avvenuto all'altezza di Palese, in prossimità del Cara. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Ferroviaria, impegnati a ricostruire l'accaduto insieme all'Autorità Giudiziaria.

Per questo motivo, a partire dalle ore 10.25 il traffico è stato sospeso tra Bari Parco Nord e Bari Santo Spirito. La circolazione è stata riattivata parzialmente su un binario unico alternato, ma il traffico è ancora fortemente rallentato. Come riporta Trenitalia, i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali registrano ritardi fino a 120 minuti. È stato, inoltre, attivato un servizio di bus sostitutivo per la tratta Bari Centrale-Foggia.

Inoltre, fanno registrare un ritardo superiore ai 60 minuti i treni Frecciarossa Taranto-Rimini, Frecciargento Lecce-Roma Termini (8312 e 8314) e gli Intercity Lecce-Rimini e Lecce-Milano Centrale.