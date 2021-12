Lucera, spari in via Volta: ferito 70enne

Attimi di paura, questa mattina, a Lucera, dove un uomo è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi nei pressi della propria abitazione. Il fatto è successo poco fa, in via Volta.

L'uomo, 70enne del posto, è rimasto ferito ad un gluteo e agli arti inferiori: soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.