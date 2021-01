Trova portafogli con dollari ed euro e lo consegna in questura. Il proprietario: "Sono incredulo"

E' successo a Foggia. Il denaro, consegnato in questura, è stato restituito al legittimo proprietario: si tratta di un uomo di nazionalità straniera che non ha potuto trattenersi dallo stupore nel riappropriarsi di quanto smarrito

Trova portafogli in strada, con all'interno dollari e documenti, e lo consegna in questura.

E' successo a Foggia, dove un uomo originario della provincia di Potenza, ha trovato in piazza Umberto Giordano un portafoglio abbandonato, contenente oltre ai documenti personali del proprietario, una cospicua somma di denaro, consistente in 400 dollari e 160 euro in contanti e lo ha consegnato personalmente in questura.

Gli agenti della Divisione Anticrimine qualche giorno fa hanno proceduto alla restituzione di quanto rinvenuto al proprietario, un uomo di nazionalità straniera che non ha potuto trattenersi dallo stupore nel riappropriarsi di quanto smarrito.