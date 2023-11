Anziano scomparso nel nulla a Roma: non è risalito a bordo del pullman per Cagnano

Da ieri sera, 5 novembre, non si hanno più notizie di Giovanni Tenace, un 81enne di Cagnano Varano scomparso nel nulla dopo NoiFestival, un evento al quale l'uomo aveva partecipato insieme ad alcuni suoi concittadini.

Giovanni era atteso alle 20.30 al pullman che avrebbe riportato a casa i partecipanti, ma all'appuntamento non sarebbe mai arrivato. Al momento della scomparsa indossava una giacca blu, pantaloni e scarpe scure. L'uomo soffrurebbe di Alzheimer e di diabete.

È stata sporta denuncia alla polizia: "Potrebbe essere salito su qualsiasi bus o metro. Per favore condividete il più possibil. Potrebbe essere un nonno, un parente caro che non si trova più. Vi chiedo cortesemente di far girare. Lo stiamo cercando per tutta la città. Contattatemi se l’avete visto!" Il commento su Facebook di Emmanuel Partini.