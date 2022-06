Orrore a Cerignola: aggredito da molossi, muore dissanguato in zona Fornaci

Orrore a Cerignola, dove un uomo di 66 anni è morto per le ferite causate dall’aggressione di due pitbull. Il fatto è successo intorno alle 6 del mattino, nei pressi di un casolare rurale ubicato in zona ‘Fornaci’, nei pressi della strada comunale 2.

La vittima, cittadino originario della Slovenia, è stato morso in varie parti del corpo ed è deceduto poco dopo. A nulla sono valsi i tentativi del proprietario degli animali - un uomo originario della Polonia, di qualche anno più giovane - di allontanare i cani; ferito anch’egli dai morsi dei due molossi, è stato trasportato in ospedale con ferite agli arti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto è stato necessario l’intervento degli operatori del 118 e dei carabinieri, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il servizio veterinario dell’Asl Fg, invece, si è occupato degli animali che, si apprende, erano posti a guardia del casolare. Non si esclude che la procura possa disporre, nelle prossime ore, l’autopsia sul corpo della vittima per fare luce sull’accaduto.