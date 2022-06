Sangue in strada: accoltellato dopo un violento litigio

Un uomo di 58 anni è stato ferito con due fendenti all'addome, al termine di un violento litigio, con una o più persone. Il fatto è successo nella serata di ieri, a Peschici, nei pressi del campo sportivo nella zona del cimitero. Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il malcapitato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza: è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito, in modo lieve, un altro soggetto. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuarne responsabili e soggetti coinvolti.