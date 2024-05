L'Università di Foggia non manda in onda l'Eurovision Song Contest: “Rischio elevato di proteste e disordini”

Il “rischio elevato” di possibili proteste violente e ripercussioni sulla pubblica sicurezza ha convinto l’Università di Foggia ad annullare la proiezione della finale dell'Eurovision Song Contest, in diretta Tv dalla Malmö Arena (Svezia).

La diretta live era prevista ieri sera al Dipartimento di Studi Umanistici di via Arpi, nell’ambito di una serie di incontri sulla scia delle celebrazioni della ‘Giornata dell’Europa’ organizzati in collaborazione con l'Erasmus Student Network. Le “incalzanti notizie su minacce e contestazioni” hanno suggerito all’Ateneo di annullare la trasmissione dell’evento.

La decisione è stata comunicata solo pochi minuti prima.

"La musica è da sempre considerata un veicolo di pacificazione tra i popoli e non strumento divisivo - ha dichiarato il rettore Lorenzo Lo Muzio -. L'iniziativa di trasmettere in diretta live l'Eurovision Contest promossa dall'Ateneo era diretta proprio in questa direzione: promuovere la socializzazione e l'integrazione dei numerosi studenti e studentesse internazionali del nostro Ateneo approfittando di una manifestazione internazionale di musica, vietando ogni sua strumentalizzazione, nel senso diametralmente opposto alla filosofia che la ispira. Seppur con rammarico, a seguito di incalzanti minacce di contestazioni non pacifiche, abbiamo deciso di annullare l'iniziativa per proteggere gli studenti, le studentesse e tutti i partecipanti da possibili incidenti e disordini".

L’Eurovision 2024 è stato segnato dalle proteste contro la partecipazione di Israele. L’organizzazione aveva vietato qualsiasi riferimento alla situazione della Palestina.

Arcigay Foggia ‘Le Bigotte’ e Link Foggia, nei giorni scorsi, avevano bollato come “discutibile l’iniziativa di proiettare la trasmissione del contest musicale in un luogo, quello accademico, che dovrebbe essere di confronto, cultura, dibattito politico ed elaborazione politica, contro qualsiasi tipo di invisibilizzazione delle identità”.