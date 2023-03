I vigili del fuoco prendono casa a San Giovanni Rotondo: alle 20 di oggi, primo turno operativo

Alle 20 di oggi, 28 marzo, entrerà ufficialmente in servizio il primo turno dei vigili del fuoco operativi nel Presidio permanente di San Giovanni Rotondo. Un avamposto del 115 atteso da tempo, come fronte necessario per quella parte del Gargano, spesso colpita da incendi in aree impervie, di difficile accesso e gestione.

Un risultato celebrato dalla Uilpa Vigili del fuoco di Foggia: ?E? una vittoria del territorio?, spiega in una nota stampa Edoardo Filippone, segretario generale Uilpa, con Francesco De Vito e Gianfranco Urbano della stessa sigla sindacale.

L'iter per l'ottenimento di tale risultato, ricordano, è partito ben 5 anni fa: ?A dicembre di quell?anno, come organizzazione sindacale inviammo richiesta formale alle istituzioni territoriali, alla Regione, al Governo, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per richiedere l?istituzione di un distaccamento permanente nel Comune di San Giovanni Rotondo, partendo da un?analisi del contesto territoriale, dei flussi turistici che interessano la zona e dalla conseguente necessità di potenziare la presenza dei vigili del fuoco senza sguarnire altre aree della Capitanata e del Gargano?, si legge. ?Oggi possiamo finalmente dire che si raccolgono i frutti di tanto impegno e tutto il territorio ottiene una vittoria altamente significativa?, concludono.