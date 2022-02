Giustizia, il Gargano incassa un primo risultato: attivato l'ufficio di prossimità a Rodi

E' una delle 28 attivazioni previste dal Ministero competente. Per il Foggiano ci sono anche Motta Montecorvino e Apricena. Maggiano: “Sono tutti servizi giudiziari che non richiedono l’assistenza di un legale ed eviteranno all’utenza di doversi recare presso la lontana cancelleria del Tribunale di Foggia”

In attesa della tanto invocata riapertura del Tribunale, il Gargano incassa un primo risultato. Ovvero, l’ottenimento dell'ufficio di prossimità della Giustizia a Rodi Garganico, tra le 28 attivazioni previste dal ministero compentente (c'è anche Motta Montecorvino per l'area dei Monti Dauni e Apricena). Lo annuncia l’avvocato Giovanni Maggiano, presidente dell'associazione 'Avvocati Garganici' che, insieme ai sindaci dei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico e Vico del Gargano, sta portando avanti da tempo la battaglia per la riattivazione del Tribunale nell'area probabilmente più danneggiata dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

L’ufficio, spiega Maggiano, avrà sede nei locali del Tribunale di Rodi Garganico e sarà competente, nell’ambito del circondario del Tribunale di Foggia, sui comuni di Rodi Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici e Vico del Gargano.

Tra le attività e i servizi che verranno svolti, l’informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno); supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti; predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente; informazioni sullo stato della procedura e rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell’utente. Il tutto con possibilità di futura implementazione.

“Sono tutti servizi giudiziari che non richiedono l’assistenza di un legale ed eviteranno all’utenza di doversi recare presso la lontana cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Foggia”, spiega. “Il personale preposto verrà individuato nell’ambito della dotazione organica del comune capofila o degli altri comuni aderenti, che dovranno assumersi l’onere dei relativi costi. Verrà individuato un Responsabile del Servizio che pianificherà le attività di lavoro e dovrà coordinare la squadra”.

“A breve - sottolinea - verrà sottoscritto un protocollo tra il Tribunale di Foggia e l’Associazione dei Comuni per definire dettagliatamente le modalità di lavoro e di collaborazione tra l’Ufficio di Prossimità ed il Tribunale. La Regione Puglia, invece, si farà carico dell’acquisto dei beni e dei servizi”.

Un risultato per il quale “ringraziamo i sindaci dei Comuni aderenti, per la sensibilità dimostrata e la lungimiranza politica. Ci auguriamo che, in futuro, la forma associativa tra comuni venga utilizzata oltre che nel campo della giustizia, anche in altri settori quali il turismo, la sanità, la programmazione e realizzazione delle grandi infrastrutture, tutti settori questi indispensabili per la crescita e lo sviluppo economico e sociale del nostro promontorio”.

“E’ assolutamente necessario che si continui a procedere insieme e non più singolarmente e ci auguriamo che a questa associazione possano aggregarsi a breve i comuni di Vieste e San Nicandro Garganico. Ringraziamo infine il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per aver aderito al progetto del Ministero della Giustizia ‘Uffici di prossimità’ che consentirà un miglioramento del funzionamento dell’attività giurisdizionale in Puglia, quanto meno per le persone più fragili e che, sicuramente, costituisce un primo passo verso la giusta direzione del contenimento delle gravi e note difficoltà causate al Gargano dalla riforma della geografia giudiziaria”.