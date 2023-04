Ufficio postale inagibile dopo la bomba al Postamat: arriva il servizio mobile ad Ordona

Da martedì prossimo, 11 aprile, . esattamente così come è accaduto ad Ascoli Satriano - ad Ordona entrerà in servizio l'ufficio postale mobile, che sostituirà in via temporanea la sede situata lungo la strada comunale del Bosco resa inagibile in seguito all'ordigno fatto esplodere nella notte del 26 marzo.

Poste Italiane fa sapere che la sede è in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari. L’ufficio postale mobile è posizionato nel cortile antistante l’ufficio di Via Santa Lucia e osserverà il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.