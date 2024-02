Ufficio postale inagibile dopo il furto da 300mila euro: le Poste valutano l'attivazione di un container

Ci vorranno parecchi mesi prima che a San Marco in Lamis, l'ufficio postale di Piazza Europa 9, riaprirà al pubblico

I danni alla struttura provocati dalla banna dell'escavatore con il quale la notte del 1° febbraio è stata asportata la cassaforte del caveau della Poste con dentro 325mila euro, sono ingenti, tant'è che nel corso del sopralluogo effettuato il giorno successivo dai tecnici del settore Lavori Pubblici, è stato evidenziato il grave stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, compresa la possibile caduta di calcinacci dal solaio e dal cornicione di copertura.

Nell'ordinanza a firma del sindaco Michele Merla si legge che "la precarietà statica e strutturale della porzione di fabbricato, cagiona un rilevante stato di pericolo per il suo utilizzo, nonché per gli utenti, per cui si rende necessario ed indispensabile adottare provvedimenti idonei a preservare la pubblica e privata incolumità in attesa delle verifiche sulle strutture portanti dell’immobile".

Ergo, è stata decretata la temporanea inagibilità dell’intero fabbricato adibito a Ufficio Postale: "Si rientrerà solo ed esclusivamente dopo l’avvenuta esecuzione di opere definitive messa in sicurezza delle parti danneggiate e di tutti i lavori necessari ed urgenti onde eliminare i pericoli che minacciano la pubblica e privata incolumità"

In buona sostanza, l'accesso al fabbricato da parte di operatori delle Poste Italiane e degli utenti sarà nuovamente consentito ad avvenuta esecuzione dei lavori previa certificazione da parte di tecnico abilitato che attesti che l’idoneità statica a seguito degli interventi manutentivi. E i tempi non saranno sicuramente brevi.

Il buco alla struttura provocato dai criminali è ancora lì, evidente. Questa mattina i tecnici delle Poste Italiane hanno effettuato un sopralluogo per valutare il grado di inagibilità della struttura, se parziale o totale. Nella peggiore delle ipotesi, le Poste Italiane, in via provvisoria, attiveranno un container. In alternativa potrebbero arrivare un paio di uffici mobili. Remota la strada di un trasferimento in altra struttura.