Poste chiuse e nessun bancomat: abitanti isolati, non possono prelevare denaro e ritirare la pensione

L’ufficio postale di Castelluccio dei Sauri resterà chiuso fino al 24 maggio, per consentire i lavori di ripristino dei locali e delle apparecchiature, dopo il furto con esplosivo dello scorso 22 aprile. Lo sportello è saltato in aria, e la direzione di Poste Italiane, a quanto si apprende, ha comunicato la chiusura totale degli uffici per un mese almeno.

In paese non ci sono altri Bancomat e tanti anziani sono impossibilitati a recarsi a Foggia o nei comuni limitrofi per effettuare operazioni e, in primo luogo, per il ritiro delle pensioni.

Così il gruppo Innovazione, all’opposizione in Consiglio comunale, facendosi portavoce del disagio dei tanti cittadini che si sono rivolti alla minoranza, specie nella giornata di pagamento delle pensioni, tre giorni fa hanno invitato l'amministrazione ad attivarsi, sempre che non lo avesse già fatto, affinché potessero essere garantiti almeno due volte a settimana i servizi essenziali tramite una unità mobile operativa, alla stregua di quanto accaduto in altri centri in cui si sono verificati analoghi problemi.

Pungolato dall’opposizione, oggi il Comune, sui social, ha confermato la temporanea chiusura e ha fatto sapere che “fin da subito” l’amministrazione si era attivata. “È stata richiesta già dalla scorsa settimana la disponibilità di una unità mobile come già in altri comuni. Al momento le unità mobili sono tutte impegnate, tutte per eventi analoghi – comunicano dal Comune di Castelluccio dei Sauri - Poste Italiane ha garantito di fornirci il servizio il prima possibile”.