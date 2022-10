Maltrattamenti in asilo, le maestre alla sbarra. I periti: "Confermate le violenze quotidiane"

Nuova udienza del processo alle maestre dell'asilo comunale di Carapelle. Questa mattina, davanti al giudice del tribunale di Foggia Massarelli (pubblico ministero Bray) è stato ascoltato in aula il perito che conferma tutte le registrazioni audio/video eseguite dai carabinieri all'interno della scuola materna di Carapelle.

I fatti, lo ricordiamo, risalgono al periodo tra ottobre 2018 e aprile 2019. Il perito ha confermato integralmente quanto era stato già trascritto dagli investigatori, fornendo un quadro davvero grave e inquietante di ciò che accadeva in quell'asilo ai danni di bambini di tre/quattro anni. Vengono così confermate le violenze pressoché quotidiane sia fisiche che verbali da parte delle quattro maestre imputate, che rispondono di maltrattamenti aggravati e continuati, reato che prevede una pena da quattro anni e sei mesi a nove anni e otto mesi di reclusione.

"Per me non è certo una sorpresa, perché i carabinieri hanno fatto in questa vicenda un lavoro davvero eccezionale, con riprese audio e video che sono schiaccianti”, commenta uno dei difensori di parte civile, l'avvocato Michele Sodrio (nella foto in basso). “La conferma da parte del perito del tribunale costituisce solo il timbro definitivo sull'incapacità delle imputate di svolgere la delicata professione di insegnanti materne”.

“Le violenze fisiche e verbali contro i bambini erano all'ordine del giorno, anzi ripetute più e più volte nel corso della giornata. Speriamo che si arrivi in tempi non troppo lunghi alla giusta sentenza, anche perché queste signore non sono mai state arrestate, cosa che stento ancora a credere, e addirittura erano tornate a fare le maestre di scuola materna. Uno scandalo inaccettabile, che aggiunge dolore al dolore". La prossima udienza è fissata all’11 novembre per sentire in aula due dei genitori dei bambini maltrattati.