Devastarono carcere durante la maxi evasione: quattro imputati su 81 scelgono il rito abbreviato

Udienza preliminare per gli 81 imputati nel procedimento per le devastazioni al carcere di Foggia, in conseguenza della maxi-evasione del marzo 2020, quando 72 detenuti misero a ferro e fuoco la struttura di via delle Casermette (qui le immagini della guerriglia).

Quattro imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, che garantisce loro lo sconto di un terzo della pena. L?udienza preliminare, in corso davanti al gup del Tribunale di Foggia, riprenderà a fine novembre: in quell?occasione altri imputati potrebbero chiedere e ottenere il rito alternativo. Nei loro confronti, vengono contestati vari reati, come devastazione, saccheggio, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e furto.