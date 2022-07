Ucciso Galaxy, il cane che accompagnava i turisti al Convento di San Pio: "Gli hanno sparato"

Choc a San Giovanni Rotondo, dove Galaxy, il cane che accompagnava i turisti nella zona del Convento dei Cappuccini, sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco. La denuncia porta la firma di Stop Animal Crimes Italia. Questa mattina il movimento animalista e ambientalista ha chiesto l'intervento dei carabinieri e il sequestro dell'animale per gli accertamenti del caso, oltre all'acquisizione delle videocamere di sorveglianza, "il tutto al fine di individuare l’autore materiale del grave gesto criminale" denunciano.

L'associazione sottolinea che Galaxy frequentava la zona dei chioschi, delle Clarisse e che le volontarie si prendevano cura di lui portando del cibo a lui e agli altri randagi. Volontari che secondo Stop Animal Crimes avrebbero ricevuto l'invito a far sparire il cane dall’area perchè "da fastidio ai turisti". "I randagi continuano ad essere visti come un problema in molte aree del Sud e la soluzione resta spesso quella di ucciderli con veleni o armi da fuoco e per tale ragione il randagismo a cui mai nessuno in questi anni ha saputo/voluto porre rimedio efficace resta un problema sociale, politico, ambientale, sanitario e culturale che necessita di interventi immediati ed è ciò che stiamo cercando di fare. Seguiremo le indagini e faremo di tutto per far punire il responsabile di un atto così primitivo e pericoloso e invitiamo la Comunità dei Cappuccini a fornire indicazioni laddove a conoscenza.

3665363544

Stop Animal Crimes Italia