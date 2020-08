Dal Lussemburgo alla Puglia per le ferie: 6 turisti positivi al Covid-19, erano partiti senza attendere i risultati del test

Dal Lussemburgo in vacanza in Puglia, sei cittadini positivi al Coronavirus mi mettono in viaggio senza attendere l’esito del tampone, cui si erano sottoposti. Il viaggio dei 6 turisti ha toccato la provincia di Bari (dove avrebbero appreso la positività del test) e il Gargano, dove gli stessi avrebbero trovato un alloggio per trascorrere la loro quarantena.

La notizia è de La Gazzetta del Mezzogiorno, che chiarisce i dettagli della vicenda, “per fortuna ben gestita e già risolta”, si legge. Pur essendo in Puglia, questi sei casi positivi non verranno conteggiati nel bollettino epidemiologico regionale perché, formalmente, sono casi del Lussemburgo (anche se la responsabilità di sorveglianza sanitaria è tutta delle Asl pugliesi).

“Dopo aver accertato che il luogo in cui alloggiavano a Monopoli non era disponibile a ospitare persone in quarantena - si legge nell’articolo del quotidiano - sono stati loro stessi a trovare la soluzione: hanno infatti individuato un alloggio di San Nicandro Garganico, ed essendo dotati di macchina propria si sono anche offerti di andarci in autonomia. Solo che, trattandosi di persone in isolamento, è un problema anche muoversi perché va evitato qualunque contatto. E dunque, d’intesa con i vertici della Asl di Bari, è stato necessario predisporre una staffetta della polizia locale che li ha accompagnati da Monopoli fino al centro del Foggiano, dove sono arrivati in serata”. I turisti, asintomatici e in buone condizioni generali, dovranno ora rimanere in isolamento fino a quel doppio tampone negativo che restituirà loro la libertà.