Tredicenne colpita da un tumore. I volontari della protezione civile: "Diamole una mano"

La Protezione Civile di Cerignola scende in campo per la 13enne alla quale è stato diagnosticato un medulloblastoma desmoplastico - un tumore di 4° grado - per il quale ha dovuto subire d’urgenza diversi interventi. Per via delle diverse cure a cui deve essere sottoposta, la ragazza e la sua famiglia non sono a Cerignola. La lontananza e l'impossibilità dei familiari di lavorare, rendono la situazione ancor più complicata.

I volontari della Protezione Civile di Cerignola si rivolgono ai cittadini per un piccolo aiuto: "Vi chiediamo di contribuire a questa nobile causa per poter donare la possibilità di ritornare a Cerignola e di vivere una vita alla pari dei suoi coetanei. Aiutateci ad aiutarla facendo una donazione. E' questa l'unica azione in favore della 13enne, qualsiasi altra azione a suo favore o per conto della nostra associazione, vi chiediamo di segnalarcela".

L'iban intestato a Riccardo Calderisi, padre della ragazza: è: IT 57 N 3608105138214062814114.