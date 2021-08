Bambina colpita da un rarissimo tumore. L'appello di papà Luca e mamma Vanessa: "Aiutateci, faremo di tutto per salvare nostra figlia"

In questa fase Virginia viene sottoposta a cicli di chemioterapia a dosaggio elevato. La famiglia, di San Nicandro Garganico ma residente a Reggio Emilia, ha avviato una raccolta fondi su Gofund.me per sostenere le spese di eventuali cure sperimentali genetiche

Fra pochi giorni compirà 12 anni, ma per Virginia e i suoi genitori non sarà un compleanno come gli altri. Alla piccola, due settimane fa le hanno diagnosticato un rarissimo tumore rabdoide atipico metastatico IV altamente maligno, molto aggressivo nel midollo spinale e diffuso fino al tronco encefalico.

In questa fase Virginia viene sottoposta a cicli di chemioterapia a dosaggio elevato. La famiglia, di San Nicandro Garganico ma residente a Reggio Emilia, ha avviato una raccolta fondi su Gofund.me per sostenere le spese di eventuali cure sperimentali genetiche: “Faremo tutto il possibile per salvare nostra figlia”

“Chiediamo a luminari del settore e cliniche all'avanguardia in grado di attivare cure alternative di contattarci. Spero possiate aiutarmi. Con la speranza che Virginia possa costruire giorno per giorno il suo futuro” l’appello di papà Luca e mamma Vanessa.