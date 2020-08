Si tuffa nel fiume, ma urta contro dei sassi e si ferisce: 22enne finisce al pronto soccorso

Avrebbe potuto avere un epilogo ben più grave la gita in appennino di un 22enne foggiano rimasto ferito dopo un tuffo nel fiume Montone, nel forlivese.

Come riporta Forlitoday, il giovane si trovava nella zona della Brusia con alcuni amici, quando si è tuffato in acqua per fare il bagno. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto: il 22enne, nel tuffarsi, ha urtato contro dei sassi riportando traumi a una spalla e al braccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto, gli amici hanno chiesto aiuto al 118 che è intervenuto insieme al Soccorso alpino. Fortunatamente, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso in condizioni non gravi.