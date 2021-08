Truffatori in azione a Stornarella, scatta l'alert del sindaco: "Tecnica del finto pacco da consegnare. Fate attenzione"

Massimo Colia mette in guardia soprattutto gli anziani: "Non accogliere sconosciuti e diffidare da qualunque tipo di proposta che non avvenga davanti a familiari o conoscenti stretti. La presenza di tipi sospetti va segnalata al 112"