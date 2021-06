Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Truffe agli anziani, continuano gli appelli dei carabinieri in chiesa: “Per qualsiasi sospetto chiamate il 112”

Tra le truffe ricorrenti negli ultimi tempi, la richiesta di denaro, gioielli o altro per pagare una “fantomatica cauzione” per evitare il carcere a un congiunto rimasto coinvolto in un incidente stradale