Vende sella da cavallo, appassionata procede all'acquisto ma non le arriva: il truffatore un foggiano

I carabinieri di Bibbiena, in provincia di Arezzo, hanno incastrato un giovane della provincia di Foggia con precedenti, che dovrà rispondere del reatro di truffa che avrebbe compiuto ai danni di una donna del luogo, appassionata del settore equestre. Su un sito di compravendita on line il ragazzo ha pubblicato un annuncio di vendita di una sella da cavallo, specificando nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche. L'acquirente, dopo aver stabilito il prezzo, ha versato al finto venditore la somma pattuita. Il truffatore ovviamente non ha spedito la sella, incassando illecitamente la somma.