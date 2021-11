Casa "vista mare", ragazza si illude e versa 1400 su una postepay: il finto affittuario è un 85enne di Foggia

Ha pagato 1400 euro per una vacanza da sogno in Salento, ma poi l’affittuario è sparito nel nulla. Vittima della truffa una 21enne di Susegana, che avrebbe voluto trascorrere l’estate a Gallipoli dall’8 al 22 agosto in un’abitazione “vista mare”, scoperta su Marketplace sulla piattaforma Facebook.

Dopo i due bonifici, la persona che ha incassato il denaro è sparita. Un parente della ragazza, che si trovava in Salento per trascorrere un periodo di ferie, si è accorto della truffa. A quel punto la ragazza si è rivolta ai carabinieri della stazione del suo paese. Nel frattempo però le vacanze erano sfumate.

Successivamente è stato identificato e denunciato per truffa un 85enne di Foggia, pluripregiudicato e intestatario della Postepay su cui sono stati effettuati i bonifici per la caparra. Probabilmente un prestanome