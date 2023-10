Fa un trattamento viso, ma va via senza pagare: "Non ho i soldi perchè ho dimenticato il portafogli"

Salve Foggiatoday, vorrei segnalare un triste episodio in cui mi sono trovata coinvolta. Sono titolare di un centro estetico a Foggia. Nel pomeriggio di ieri un uomo, sovrappeso, alto circa 1,65/70 capelli grigio/bianchi corti solo lungo il perimetro della testa, quindi calvo nella zona superiore, dopo aver prenotato telefonicamente ed evitando di rispondere tramite Whatsapp, si è recato nel mio studio per effettuare un trattamento viso per un costo di 70 euro.

Al termine del trattamento, al momento del pagamento, mi ha informata che nella fretta aveva dimenticato di prendere il portafogli e pertanto, non avendo soldi e documenti, aveva necessità di ritornare a casa per poter prendere carte e contanti e tornare a pagare.

In quel momento, non potendo fare assolutamente nulla, oltre che lamentare di non averlo detto prima del trattamento, ho dovuto accettare di farlo andare via consapevole del fatto che quasi sicuramente non sarebbe tornato.

Secondo il suo punto di vista, la garanzia era il suo numero di telefono e un nome e cognome, rispetto ai quali non ho certezza che siano reali. Comunque non si è mai più presentato e non ha più risposto alle ripetute ed insistenti telefonate.

In fase di prenotazione telefonica ha affermato di avere un matrimonio giorno 28 ottobre e di essere un rappresentante. Voglio fare un appello agli altri di non cadere nello stesso tranello.