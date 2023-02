Truffa dello specchietto dietro l'angolo: vittima un signore anziano, "ho assistito alla scena"

Salve FoggiaToday, vorrei segnalare in anonimato quello che ho visto in diretta la truffa dello specchietto vicino al Luimar a Foggia. Vittima di due ragazzi a bordo di un'auto bianca, un signore anziano. Una dei due ha dato una manata allo specchietto del signore.

Il conducente dell'auto non si è fermato e questa macchina e un furgoncino chele stava dietro, hanno continuato a seguirlo. Purtroppo io ero a piedi, camminavo a piedi sul marciapiede di fronte, altrimenti sarei intervenuta. Non so, quindi, come sia finita (continua a leggere).