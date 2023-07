Foggia, si finge dirigente di Alenia e incassa 22mila euro per un posto di lavoro: condannato a 8 mesi

Venerdì 7 luglio il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Foggia ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione (pena sospesa), 100 euro di multa e al pagamento delle spese processuali, un ortese che nel 2019, spacciandosi ha promesso ad una persona di farla assumere in un'azienda dietro corrispettivo in denaro contante di 22mila euro. Dopo il pagamento della somma richiesta, il truffatore ha fatto perdere le proprie tracce. La vittima ha quindi sporto denuncia.

Il truffatore è stato condannato perché con più azioni e omissoni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri (si era presentato falsamente come soggetto inserito nell'azienda 'Alenia Aeronautica spa') si era offerto di svolgere la funzione di intermediario con i vertici della società, per ottenere l'assunzione della vittima mediante la corresponsione di una somma di denaro ai dirigenti, inducendo la vittima in errore in ordine alla serietà dell'accordo di intermediazione e alla concreta possibilità di indurre i vertici dell'azienda ad assumerlo, attraverso la corresponsione di 22mila euro in contanti.

Incassata la cifra, si era reso irreperibile. Il truffatore, nato a Orta Nova, è stato condannato anche al risarcimento della persona offesa e ad oltre 1600 euro per le spese di costituzione e difesa sostenute dalla vittima difesa dall'avvocato Valerio D'Onofrio.