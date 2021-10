Fa un acquisto su internet a 290 euro, ma l'attrezzo non è mai arrivato: il truffatore è un foggiano

I carabinieri della stazione di Oria in provincia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 34enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 48enne residente in provincia di Foggia.

L’uomo, mediante artifici e raggiri, si è fatto accreditare dal querelante 290 euro tramite bonifico sul proprio conto corrente, quale pagamento di un attrezzo ginnico messo in vendita su una piattaforma on-line, ma mai consegnato.