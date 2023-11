Gomme delle auto tagliate, la truffa nei parcheggi dei supermercati per portar via gli effetti personali

Alla tecnica della truffa dello specchietto - che tuttavia mai tramonta - i malitenzionati ultimamente sembrano preferirne un'altra, ovvero quella delle ruote tagliate alle auto parcheggiate all'esterno dei supermercati, perlopiù di quelli dotati di un'area parcheggio dedicata.

Alcuni casi sono stati raccontati anche su queste colonne. Succede un po' dappertutto in città. Il disegno criminoso è il classico: il malvivente individua la vittima, attende il suo ingresso nel supermercato e nel frattempo entra in azione forandogli una delle quattro ruote. Si nasconde e attende che il proprietario esca dal supermercato, si diriga verso l'auto e la apra per conservare la spesa appena fatta.

A quel punto l'attenzione della vittima, evidentemente ignara delle cattive intenzioni di chicchessia, verrà catturata dalla gomma rovinata. Il balordo ne approfitterà ed entrerà in azione portando via gli effetti personali della vittima, nel frattempo appoggiati sui sedili anteriori o posteriori, esattamente così come è accaduto nel parcheggio di un noto supermercato di via Gioberti poco meno di due mesi fa, quando il ladro ha sottratto un borsello e si è dato alla fuga.