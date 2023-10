Foggiano sotto falso nome truffa canosino: compra un'auto con assegno circolare falso

Il Questore della provincia Bat, nell’ambito delle iniziative intraprese al fine di prevenire le truffe, ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un foggiano 24enne, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Il ragazzo è stato denunciato dagli investigatori del commissariato di polizia di Canosa di Puglia per truffa nei confronti di una persona del posto.

La misura di prevenzione, adottata all’esito di tempestiva attività istruttoria espletata dall’Ufficio Polizia Anticrimine della Questura, vieta all’interessato di ritornare nel Comune di Canosa di Puglia per i prossimi due anni. In particolare, il truffatore, sotto falso nome, ha contattato un utente di un sito di compravendita on line e, dopo essersi mostrato interessato all’acquisto di un veicolo, lo ha raggiunto a Canosa.

Dopo aver visionato l’auto, gli ha mostrato una carta d’identità riportante la sua effige ma con dati anagrafici di una persona diversa e gli ha consegnato un assegno circolare poi risultato essere falso.

In virtù dei pregressi e recenti precedenti di polizia, il soggetto è stato ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica di questo territorio.