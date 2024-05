Anziana truffata da un finto maresciallo: consegna denaro e gioielli per togliere i nipoti dai guai

"I tuoi nipoti hanno provocato un grave incidente. Ci sono 6800 euro da pagare, altrimenti rischiano fino a 3 anni di carcere".

Sono queste le parole che una anziana foggiana si è sentita pronunciare al telefono da un sedicente 'maresciallo' delle forze dell'ordine, che annunciava l'arrivo - imminente - nella sua abitazione, di un collaboratore incaricato di avviare le pratiche.

L'anziana, andata nel panico per la notizia, è caduta nella ormai consolidata truffa del finto incidente, che criminali senza scrupoli stanno mettendo in pratica in diversi comuni del Foggiano. Questa volta è successo a Foggia, in danno di una donna classe 1940 che vive sola in zona via Manfredonia.

Pur di aiutare i nipoti, la donna ha messo insieme tutto il denaro presente in casa - circa 400 euro - e lo ha consegnato al truffatore, a titolo di 'anticipo spese', insieme ad alcuni gioielli.

Solo dopo alcune ore ha compreso di essere rimasta vittima di una truffa e ha allertato la polizia. La vicenda è all'attenzione degli agenti delle 'Volanti', che hanno avviato le indagini del caso.