Vince il concorso per Oss, cancellata dalla graduatoria perchè il titolo era falso: 40enne vittima di truffa

L’attestato da operatore socio-sanitario non è valido ai fini lavorativi, e la truffa è servita. La doccia ghiacciata, per una aspirante Oss di Troia, che aveva conseguito il titolo partecipando ad un corso di formazione professionale, con tanto di tirocinio e pagamento di 2mila euro, è arrivata tramite una comunicazione del Policlinico Riuniti di Foggia.

Il suo nominativo, in buona sostanza, era stato depennato dalla graduatoria della procedura concorsuale (concorso unico regionale per 2445 Oss) “per assenza del requisito specifico di ammissione”. Come da prassi, infatti, l’azienda aveva provveduto ad “accertare la validità degli attestati di Operatore Socio Sanitario presso le Regioni competenti” scoprendo la magagna.

Rappresentata dall’avvocato Umberto Bulso (nella foto in basso), la donna ha presentato un esposto alla Procura di Foggia come vittima di truffa. “Il corso, regolarmente ed effettivamente frequentato dalla querelante, è stato tenuto da diversi istruttori (infermieri, fisioterapisti, educatori ecc.) per una durata di circa sei mesi (inizio ottobre 2018 e terminando nella primavera del 2019), ed era articolato in una frequenza di una o due volte alla settimana, mattina o pomeriggio, con lezioni della durata ciascuna di circa quattro ore”, si legge nella denuncia.

Le lezioni si sono svolte in una struttura ricettiva di Foggia e, alla fine del corso, è stato organizzato anche un tirocinio pratico, di due mesi, in una casa di riposo per anziani. Al danno, si è aggiunta anche la beffa: dopo aver frequentato corso e tirocinio, infatti, la donna ha partecipato – forte del titolo appena conseguito - al concorso per Oss bandito dal Policlinico di Foggia. “Non solo partecipa a tale concorso pubblico ma lo supera venendo dichiarata ‘idonea’ e così ottenendo la formale convocazione dall'azienda ospedaliera, per il 5.10.2021, finalizzata alla sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo determinato”.

La gioia per il risultato conseguito lascia presto spazio alla rabbia: “Sorprendentemente, in data 12.12.2021, è pervenuta una pec dagli Ospedali Riuniti con la quale le veniva comunicato che, a seguito di accertamenti esperiti presso le regioni competenti in ordine alla verifica della validità degli attestati di Oss, l'attestato era risultato falso”, si legge ancora nella querela. Contestualmente alla pec è stato anche comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dalla graduatoria degli idonei al concorso espletato.

Nella convinzione iniziale di un “errore negli accertamenti”, donna ha dato mandato all'avv. Eugenio Cafagna di contestare il contenuto della pec, non senza ribadire, al contempo, l'autenticità del titolo conseguito. Ma gli ulteriori approfondimenti hanno confermato la tesi: il certificato era falso, il titolo non era mai stato conseguito. Ad ulteriore riscontro, la responsabile legale del Policlinico ha inoltrato una richiesta di chiarimenti al centro di formazione in questione (estraneo alla vicenda), il cui mandatario disconosceva l'attestato in oggetto, confermando: “il documento è palesemente artefatto. La struttura di quest'ultimo non è rispondente a quello in uso presso la Regione Campania al periodo del settembre 2018. La data di esame non risponde a quelle calenderizzate dall'Ente di formazione”.

In buona sostanza, la donna non è mai risultata iscritta presso quel centro di formazione. Nessun riscontro, invece, è giunto dalla società organizzatrice del corso di formazione professionale, i cui riferimenti – entrambi del Foggiano – sono stati citati in giudizio, dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Foggia per aver “organizzato un corso di formazione professionale per O.S.S., rappresentando falsamente che lo stesso fosse riconosciuto dalla Regione Campania come corso di qualificazione per l'accesso ai concorsi pubblici” e “rilasciando una falsa attestazione di qualifica professionale”. Il tutto procurandosi un ingiusto profitto, ovvero la quota di partecipazione al corso versata dalla vittima.

All'udienza predibattimentale del 15 dicembre, svolta dinanzi al giudice Cardinale, la vittima di truffa è stata risarcita per 7mila euro; con richiesta congiunta di difesa – entrambi gli imputati sono rappresentati dall’avv. Lorenzo Flumeri - e pm (dott.ssa Giampetruzzi) si è stabilito di non procedere oltre per remissione di querela. Il dispositivo di ratifica del giudice è stato pronunciato nella stessa giornata.