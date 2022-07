Compra una console a prezzo affare ma è una truffa: due denunce nel Foggiano

Era alla ricerca di una console per videogiochi, e ha trovato un’offerta decisamente allettante su un social network, ma una volta versata la somma richiesta, l’acquisto non è mai arrivato. Il malcapitato è un giovane di Montella, in provincia di Avellino, e i presunti autori della truffa sono due giovani del Foggiano. A riportarlo è AvellinoToday.

L’ignaro acquirente, aveva accreditato su una carta prepagata 140 euro ma, ricevuta la somma pattuita, il venditore si è reso irreperibile e della console nessuna traccia. L’offerta oltremodo conveniente si è rivelata un raggiro.

Attraverso una serie di accertamenti, i Carabinieri della locale Stazione sono riusciti a risalire ad un 30enne e un 40enne della provincia di Foggia, accusati di truffa in concorso, denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.