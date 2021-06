Beccato il truffatore seriale dei cerchi in lega per auto: annunci fantasma su facebook, incassava i soldi e poi spariva

Denunciato per truffa alla Procura reggiana il responsabile, un 35enne di Cerignola

E' stato individuato e denunciato il pregiudicato foggiano di Cerignola autore di una serie di raggiri nei confronti di ignari acquirenti. Il 35enne pubblicava sul marketplace di Facebook annunci esca circa la vendita di cerchi in lega per auto.

Quando sulla carta riceveva i soldi, spariva senza inviare il materiale. Tra le vittime un operaio 39enne di Reggio Emilia che ha risposto alla vendita di quattro cerchi in lega per autovettura commercializzati, pagando 400 euro ma senza ottenere in cambio la merce.

Per questo i carabinieri della stazione di Novellara, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana il responsabile della truffa 35enne.